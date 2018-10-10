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Опыт Казахстана в религии можно применить в масштабах планеты, уверен Назарбаев

По его словам, в Казахстане удалось найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защиты религиозных свобод.

Фото : london-life.ru10 октября 2018, 12:09

Президент Казахстана рассказал, как в стране обеспечивается защита религиозных свобод. Глава государства уверен, что накопленный поможет другим государствам достичь такого же мира и прогресса, сообщает Zakon.kz.

"Несмотря на то, что большинство наших граждан считают себя мусульманами, это не мешает свободе всех других религий. Вы это можете увидеть, пройдя по нашей столице: рядом стоят храмы различных религий и люди спокойно ходят туда и молятся. В Казахстане зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов, 18 различных конфессий", - отметил в выступлении глава государства.

По словам Назарбаева, при таком многообразии в Казахстане удалось найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защиты религиозных свобод.

"В нашей стране по всеобщему признанию удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты. Наша совместная работа сможет принести осязаемые результаты в деле обеспечения мира, прогресса, благополучия граждан многих стран", - сделал вывод Президент.

Ранее Нурсултан Назарбаев призвал лидеров мировых и традиционных религий обеспечить доступ людей к общему и религиозному образованию.


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