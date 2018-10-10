Генеральная задача религиозных лидеров – переключить парадигму глобального мышления с конфронтации на кооперацию.

Нурсултан Назарбаев назвал главную цель съездов мировых и традиционных религий, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, генеральная задача религиозных лидеров – "переключить парадигму глобального мышления с конфронтации на кооперацию, перейти от силового эгоизма, социального нигилизма, экономического национализма к ответственному поиску разумных компромиссов".

Фото пресс-службы Акорды

"Обратить вспять процессы тотального разобщения, не дать им перейти точки невозврата. Прекрасно понимаю масштаб этой цели. Но вместе с тем осознаю, насколько мощным потенциалом обладает духовная сфера в целом мире", - сказал Назарбаев.

По его словам, религия всегда была фундаментальной силой, формирующей культуру общественных отношений. И сейчас мир вступил в качественно новое измерение, где роль религий и ее общепризнанных лидеров будет иметь определенное значение.

Фото пресс-службы Акорды

"Столкновение цивилизаций не является фатальным выбором человечества. В наших силах его изменить. Надо объединить наши устремления в поисках гармоничного миропорядка. Ранее в истории человечества не было аналогов наведения мостов между религиями, как это происходит в XXI веке. Наш форум являет собой принципиально новую систему сотрудничества духовных иерархов и политиков", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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