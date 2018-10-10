Сагинтаев прибыл в ВКО для разъяснения задач Послания Президента

Поездка по региону началась с города Семей.

10 октября по поручению главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев с рабочей поездкой прибыл в Восточно-Казахстанскую область, передает primeminister.kz.

В целях разъяснения основных задач, поставленных Президентом в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», состоятся встречи с активом и представителями общественности Семея и Усть-Каменогорска.

В городе Семей на встрече с активом и представителями общественности будут обсуждены основные направления Послания Президента: вопросы повышения уровня доходов населения, улучшения качества образования и здравоохранения, доступности жилья. Также будут посещены ряд промышленных и социальных объектов, на примере которых Премьер-Министр ознакомится с реализацией в регионе государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «Денсаулык» и др.

В областном центре на встрече с активом и представителями общественности внимание будет уделено социальным задачам, направленным на повышение благосостояния народа. Будет рассмотрен широкий спектр вопросов, в т. ч. новые подходы в развитии индустриализации, малого и среднего бизнеса, АПК, устойчивого развития регионов. В Усть-Каменогорске планируется посещение крупных объектов обрабатывающей промышленности и образовательных учреждений.

Рабочая поездка по региону началась с г. Семей. Премьер-министр ознакомился с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и аэровокзала. Как доложил аким Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов модернизация аэропорта позволит увеличить количество рейсов и обслуживаемых пассажиров, а также повысить уровень безопасности полетов.

Реконструкция аэропорта началась в декабре 2016 г. в рамках госпрограммы «Нұрлы Жол» и завершится в текущем году. Реализация проекта включает в себя ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, а также здания аэровокзала. Работы по взлётно-посадочной полосе завершены в полном объеме: на сегодняшний день полоса принимает и отправляет воздушные суда межобластных и внутриобластных авиарейсов. Со 2 сентября т.г. взлетно-посадочная полоса принимает воздушные суда типа Ан-24 по маршрутам «Усть-Каменогорск — Семей — Урджар», «Семей — Алматы», «Семей — Астана». По аэровокзалу объем завершенных работ на сегодня составляет 93%.

По итогам модернизации аэропорт будет соответствовать требованиям ИКАО (Международной организации гражданской авиации) для международных аэропортов класса «В», что позволит принимать воздушные суда типа Boeing, Airbus, ИЛ-76 с пассажировместимостью до 300 человек. Это даст возможность увеличения числа обслуживаемых воздушных судов до 25-30 рейсов в сутки, пассажиров — до 200 человек в час. Здание пассажирского терминала будет отвечать требованиям безопасной эксплуатации, что существенно улучшит качество обслуживания.

«Откроется возможность привлечения не только отечественных авиакомпаний Scat, Qazaq Air, Bek Air, Air Astana, а также организации международных рейсов в Российскую Федерацию, Турцию, Египет, ОАЭ. В аэровокзале появятся раздельные залы международных и внутренних авиалиний, будет установлено современное досмотровое оборудование. В целом комплекс обеспечит рабочими местами более 250 человек», — доложил заместитель акима Восточно-Казахстанской области С. Актанов.

Премьер-министр совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее Бакытжан Сагинтаев с рабочими поездками посетил Атыраускую, Актюбинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Южно-Казахстанскую (ныне Туркестанскую), Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Павлодарскую области.

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