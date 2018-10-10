Он был свидетелем моего трудового пути - Назарбаев в соболезновании Муртазы

Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким Шерхана Муртазы в связи с его кончиной.

Фото : Abai.kz

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известие о кончине народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Шерхана Муртазы, пишет Акорда. В телеграмме отмечается, что Муртаза всю свою жизнь посвятил развитию национальной культуры и литературы, оставив богатое духовное наследие и снискав народную любовь. "Шерхан Муртаза являлся корифеем отечественной публицистики, воспитавшим несколько поколений казахских журналистов. Народ почитал его за честность и справедливость, высокое писательское мастерство, ласково называя его "Шераға". Он был свидетелем моего трудового пути еще в Темиртау, находился рядом в годы независимости, внося значительный вклад в становление и развитие страны. Уверен, яркий образ Шерхана Муртазы навсегда сохранится в нашей памяти", – говорится в телеграмме. 9 октября на 86 году жизни скончался народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР Шерхан Муртаза.

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