В Алматы грузовик от удара опрокинулся на бок

Водителя забрали в больницу.

В Алматы произошло ДТП с участием грузовика Mazda и Toyota, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Столкновение произошло на пересечении улиц Момышулы и Жанажол.

По словам пассажира Mazda, они ехали по Момышулы на север. На пересечении с улицей Жанажол стояла Toyota с левым поворотом, водитель которого не пропустил Mazda. Произошло столкновение, от удара Mazda опрокинулась на бок.

Медики забрали водителя грузовика с подозрением на сотрясение мозга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!