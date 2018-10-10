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В Алматы грузовик от удара опрокинулся на бок

Водителя забрали в больницу.

Фото : Zakon.kz10 октября 2018, 12:52

В Алматы произошло ДТП с участием грузовика Mazda и Toyota, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Столкновение произошло на пересечении улиц Момышулы и Жанажол.

По словам пассажира Mazda, они ехали по Момышулы на север. На пересечении с улицей Жанажол стояла Toyota с левым поворотом, водитель которого не пропустил Mazda. Произошло столкновение, от удара Mazda опрокинулась на бок.

Медики забрали водителя грузовика с подозрением на сотрясение мозга.


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