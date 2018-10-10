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Назарбаев готов создать центр по развитию межконфессионального диалога

Мы должны совместно добиваться более безопасного мира.

Фото : Мир Реальности10 октября 2018, 12:55

Нурсултан Назарбаев готов создать центр по развитию межконфессионального диалога. Об этом он сообщил сегодня на VI Cъезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для совместной реализации озвученных инициатив я готов со своей стороны учредить центр по развитию межконфессионального, цивилизационного диалога. Мы должны совместно добиваться более безопасного мира, более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права», - сказал Президент.

Ранее глава государства отметил 4 направления, куда по его мнению, религиозным лидерам необходимо приложить совместные усилия. Это борьба с милитаристским мышлением, доступ к общему и религиозному образованию, создание общего информационного портала, работа по примирению конфликтующих сторон.

Татьяна Ковалева, Астана


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