Мы должны совместно добиваться более безопасного мира.

Нурсултан Назарбаев готов создать центр по развитию межконфессионального диалога. Об этом он сообщил сегодня на VI Cъезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для совместной реализации озвученных инициатив я готов со своей стороны учредить центр по развитию межконфессионального, цивилизационного диалога. Мы должны совместно добиваться более безопасного мира, более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права», - сказал Президент.

Ранее глава государства отметил 4 направления, куда по его мнению, религиозным лидерам необходимо приложить совместные усилия. Это борьба с милитаристским мышлением, доступ к общему и религиозному образованию, создание общего информационного портала, работа по примирению конфликтующих сторон.

Татьяна Ковалева, Астана

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