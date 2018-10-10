Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Туркестанской области мужчина подозревается в убийстве 3-летней дочери

Девочка была единственным ребенком в семье.

Фото : Кавказский узел10 октября 2018, 14:16

В Туркестанской области мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве своей трехлетней дочери. Ордабасинский районный суд дал санкцию на арест 40-летнего жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Ордабасинского районного суда Алтай Калыкул сообщил, что 8 октября подозреваемый был арестован на 2 месяца.

«Житель Боржарского района обвиняется по статье 99 часть 2 пункты 3, 5, 14 Уголовного кодекса РК «Убийство» и по статье 120 часть 4 «Изнасилование несовершеннолетней». Ранее не судим. Женат. Такой случай в нашем районе регистрируется впервые», - сказал А.Калыкул.

Происшествие случилось 6 октября. Как говорят жители села, девочка была единственным ребенком в семье.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты