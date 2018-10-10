В Туркестанской области мужчина подозревается в убийстве 3-летней дочери

Девочка была единственным ребенком в семье.

В Туркестанской области мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве своей трехлетней дочери. Ордабасинский районный суд дал санкцию на арест 40-летнего жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Ордабасинского районного суда Алтай Калыкул сообщил, что 8 октября подозреваемый был арестован на 2 месяца.

«Житель Боржарского района обвиняется по статье 99 часть 2 пункты 3, 5, 14 Уголовного кодекса РК «Убийство» и по статье 120 часть 4 «Изнасилование несовершеннолетней». Ранее не судим. Женат. Такой случай в нашем районе регистрируется впервые», - сказал А.Калыкул.

Происшествие случилось 6 октября. Как говорят жители села, девочка была единственным ребенком в семье.

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