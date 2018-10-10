Прямая трансляция пленарного заседания в Мажилисе Парламента РК

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, передает Zakon.kz.

В ходе заседания будут рассмотрены следующие проекты законов: "О ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов и Протокола, изменяющего Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов"; "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов".

Также будут рассмотрены заключения по проекту законов: "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан"; "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта"; "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ)".

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