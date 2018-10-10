Алматинская область выделила 2 млрд тенге для снижение первоначального взноса по 7-20-25

Соответствующий Меморандум подписали аким Алматинской области Амандык Баталов и глава Ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

В целях исполнения поручения Главы Государства, Елбасы Н.А. Назарбаева, данные в рамках ежегодного Послания народу Казахстана Алматинская область начнет выдавать своих жителям жилищные сертификаты "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Сегодня соответствующий Меморандум подписали аким Алматинской области Амандык Баталов и глава Ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

Таким образом, квалифицированные педагоги, медики, полицейские и другие специалисты, необходимые региону получат социальную помощь в размере 2 млрд тенге.

"Хочу выразить благодарность акимату Алматинской области за своевременную поддержку социальных инициатив по снижению первоначального взноса. В городах и областях страны уже начали выдавать жилищные сертификаты жителям для участия в программе "7-20-25". Своевременное исполнение поручения Главы государства придаст большой импульс ипотечной программе", - сказал председатель правления Ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

Также, аким Алматинской области Амандык Баталов сообщил, что для программы "7-20-25" в регионе будет построено 500 тысяч квадратных метров современного, просторного жилья.

Напомним, для увеличения предложении по первичному жилью, Ипотечной организацией "Баспана" выделено 150 млрд тенге местным исполнительным органам.

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