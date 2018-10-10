Казахстанские предприятия заявили о снижении спроса за прошедший квартал

Индекс предпринимательской уверенности характеризующий изменение деловой активности составил (+7%)

Руководство казахстанских предприятий заявили о снижении потребительского спроса по итогам третьего квартала 2018 года, передает Zakon.kz.

Индекс предпринимательской уверенности характеризующий изменение деловой активности составил (+7%), сообщили в пресс-службе МНЭ РК. По оценкам большинства руководителей промышленных предприятий, в ближайшей перспективе ожидается улучшение финансово-хозяйственной деятельности.

По оценкам руководителей предприятий торговли, потребительский спрос и деловая активность зав прошедший квартал уменьшились. Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность опрошенных предприятий торговли за квартал составил (+1%). 63% предприятий ожидают неизменность финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом, еще 17% прогнозируют улучшение и лишь 11% - ухудшение.

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