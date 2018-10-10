Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские предприятия заявили о снижении спроса за прошедший квартал

Индекс предпринимательской уверенности характеризующий изменение деловой активности составил (+7%)

Фото : Практика торговли10 октября 2018, 15:09

Руководство казахстанских предприятий заявили о снижении потребительского спроса по итогам третьего квартала 2018 года, передает Zakon.kz.

Индекс предпринимательской уверенности характеризующий изменение деловой активности составил (+7%), сообщили в пресс-службе МНЭ РК. По оценкам большинства руководителей промышленных предприятий, в ближайшей перспективе ожидается улучшение финансово-хозяйственной деятельности.

По оценкам руководителей предприятий торговли, потребительский спрос и деловая активность зав прошедший квартал уменьшились. Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность опрошенных предприятий торговли за квартал составил (+1%). 63% предприятий ожидают неизменность финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом, еще 17% прогнозируют улучшение и лишь 11% - ухудшение.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты