Назарбаев наградил орденом "Достык" представителя альянса цивилизаций ООН

Насир Абдулазиз аль-Насер поблагодарил Главу государства за возможность принять участие в работе международного религиозного форума.

Глава государства встретился с Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Насиром Абдулазизом аль-Насером, сообщает Акорда.

Назарбаев поблагодарил гостя за участие в Съезде и отметил неизменную поддержку Альянсом цивилизаций данной инициативы Казахстана.

"Являясь многоконфессиональным государством, Казахстан вносит свой вклад в дело развития межконфессионального диалога. Это совпадает с целями организации, которую Вы представляете", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Насир Абдулазиз аль-Насер поблагодарил главу государства за возможность принять участие в работе форума и подчеркнул особую роль Казахстана в развитии взаимопонимания между культурами в мире.

"Это третье мое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Прежде мне не приходилось встречаться с представителями столь многих конфессий. Я высоко оцениваю усилия Вашей страны в деле развития межцивилизационного диалога", - сказал Высокий представитель Альянса.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев наградил Насира Абдулазиза аль-Насера орденом "Достык" II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами и сохранение взаимного согласия в обществе.

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