Мы провели единственный саммит ОБСЕ в этом веке, где приняли важную декларацию - Назарбаев

Томас Гремингер особо подчеркнул вклад и роль Назарбаева в разрешении региональных конфликтов и укрепление мира.

Нурсултан Назарбаев встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Отмечая особую значимость встречи лидеров мировых и традиционных религий в Астане, Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ОБСЕ за участие в работе Съезда.

- Как вы помните, Казахстан председательствовал в ОБСЕ в 2010 году. Мы провели единственный саммит данной организации в этом веке, по итогам которого была принята важная декларация, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего развития сотрудничества и кооперации между Казахстаном и ОБСЕ.

В свою очередь, Томас Гремингер особо подчеркнул вклад и роль Президента Казахстана в разрешении региональных конфликтов и укрепление мира.

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