Экипаж освободят от ответственности за применение силы к дебоширам на борту

Разрешается привязывать нарушителей порядка в кресле специальными манжетами, либо специальными пластиковыми наручниками.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона РК «О ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов и Протокола, изменяющего Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, целью ратификации документов является реализация решения 39-ой сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Данные международные договора направлены на пресечение недисциплинированного поведения и нарушения порядка на борту воздушного судна. В соответствии с Конвенцией государства-участники имеют право осуществлять свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту воздушного суда в случаях, если они являются государством регистрации либо в качестве государства посадки данного воздушного судна», - сказал он.

По его словам, в Конвенции и Протоколе также определены и расширены полномочия командира воздушного судна и членов экипажа в части применения в полете ограничительных мер в отношении недисциплинированных пассажиров.

«В Протоколе предусмотрены нормы, которые позволяют членам экипажа, пассажиру и сотруднику службы безопасности на борту предпринять превентивные меры в отношении недисциплинированных пассажиров. Следует отметить, что в действующем Уголовном и административном Кодексах РК предусмотрена ответственность за указанные деяния. Реализация данных международных договоров будет способствовать решению проблем с деструктивными и недисциплинированными пассажирами на борту воздушного судна. Принятие указанных положений позволит соблюсти требования Совета безопасности ООН в части противодействия терроризму, а также должным образом реагировать на угрозы безопасности полетов гражданской авиации», - уточнил замглавы ведомства.

При обсуждении депутат Айгуль Нуркина поинтересовалась, что подразумевается под «разумными» мерами, которые разрешается применять к недисциплинированным пассажирам.

Как пояснил Р. Скляр, нарушителя безопасности воздушных полетов в международной практике разрешается фиксировать в кресле.

«Что касается разумных мер, то из практики - это нарушителя порядка, правил поведения на борту воздушного судна, просто надо зафиксировать в кресле специальными манжетами либо специальными пластиковыми наручниками, чтобы он перестал представлять угрозу безопасности воздушного судна. Именно это в международной практике подразумевается как разумная мера. К слову, она есть и в наших правилах, в наших нормативно-правовых актах, в том числе и в законе «Об использовании воздушного пространства». В других странах то же самое. Когда мы ходили с ратификацией данной Конвенции, в других странах такого понятия практически нигде нет, только подразумевается, что «разумные» меры - это меры, которые ограничивают воздействие лица, которое представляет угрозу воздушному судну. Они считаются разумными», - проинформировал он.

В то же время поведение на борту судна регламентируется казахстанскими правилами поведения на борту воздушного судна.

«Любое нарушение этих правил рассматривается как недопустимое поведение, нарушающее порядок. Статистика у нас, несмотря на то, что количество рейсов увеличивается, примерно в прошлом году было два-три случая, когда привлекали граждан к административной ответственности за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна, за нарушение правил поведения», - заключил вице-министр.

Мажилисмен Бекболат Тлеухан задал вопрос по поводу того, какую ответственность несут командир экипажа, экипажа, владелец и эксплуатант воздушного судна за действия в отношении нарушителей.

«Они не несут ответственности ни при каком судебном разбирательстве. Таким образом, даже в случае неправомерных действий, вышеуказанные лица будут освобождены от ответственности. В связи с этим, как будут защищены права пассажира, предполагаемого нарушителя в случае неправомерных действий по отношению к нему?» - обратился он к представителю МИР РК.

На этот счет Р. Скляр сообщил, что «Конвенцией предполагается, что любое воздействие, любой хулиганский акт на борту может привести к тяжким последствиям, которые повлекут гибель людей».

«Поэтому вот такая норма здесь присутствует», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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