Адвокат Айман Умарова подает в суд на прокуратуру Алматы за оскорбления

Также с прокуроров Умарова намерена истребовать моральную компенсацию.

Адвокат Айман Умарова вместе со своей подзащитной, чье имя она отстаивала в момент получения письма с оскорбительным высказыванием, намерены обратиться с иском в суд. Ответчиком выступит прокуратура Алматы, с которой также будут требовать моральную компенсацию, передает Zakon.kz.

Как рассказала адвокат, иск будет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Из-за ее недавней командировки, его еще не успели направить в суд, однако это будет сделано в ближайшее время. При этом сумма морального ущерба уже определена, Умарова озвучит ее позднее.

Настоящий конфуз с участием известного адвоката и прокуратуры случился в Алматы 18 июля. В официальном ответе на жалобу из надзорного органа Айман Умарова не нашла своего имени и фамилии. А вместо этого обнаружила крайне нетривиальное обращение. Айман Умарова ранее объяснила, почему намерена занять принципиальную позицию в этом вопросе и обратиться с заявлением в судебные органы.

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