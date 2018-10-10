Более 500 млн тенге ущерба вернул государству ДГД Атырауской области

В службе экономических расследований ДГД по Атырауской области подведены итоги 9 месяцев 2018 года.

Фото : Управление по профилактической работы и контроля ДГД по Атырауской обл

10 октября текущего года в службе экономических расследований ДГД по Атырауской области состоялось оперативное совещание по итогам 9 месяцев 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление по профилактической работы и контроля ДГД по Атырауской области.

На оперативном совещании был проведен анализ деятельности оперативно-следственных подразделений Департамента. На протяжении 9 месяцев СЭР ДГД по Атырауской области проводилась работа, направленная на пресечение и выявление криминальных схем сфере "теневой" экономики.

Таким образом, Департаментом за отчетный период выявлено 109 экономических преступлений, из них 100 уголовных дел окончены производством.

По оконченным делам установленный ущерб составил 775 млн тенге, из них наложен арест на имущество 22 млн тенге и взыскано в доход государства на сумму свыше 528 млн. тенге.

В частности, за отчетный период по фактам уклонения от уплаты налогов и других платежей в бюджет направлено в суд 11 дел;

- по незаконному обороту нефти и нефтепродуктов направлено в суд 8 дел;

- по совершению действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров направлено в суд 13 дел;

- по факту экономической контрабанды направлено в суд 1 дело;

- по факту хищения бюджетных средств направлено в суд 27 дел, в связи с полным взысканием по причиненному ущербу 6 дел прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Подводя итоги оперативного совещания, заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области Д. Акылбеков, поставил перед личным составом задачи по повышению результативности работы в курируемых направлениях в противодействии "теневой" экономике.

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