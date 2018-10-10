Издания "Айқын" и "Литер" переехали в столицу

Переезд в Астану это не только изменение адреса и новые возможности для коллектива - Ашимбаев.

Редакции крупнейших республиканских печатных изданий – газет "Айқын" и "Литер" - теперь располагаются в просторном офисе на левом берегу столицы.

Переезд из Алматы состоялся в рамках трансформации головного холдинга "НҰР-Медиа", в который входят данные ресурсы. С творческими коллективами сегодня встретился первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев. Он рассказал, чего ждать изданиям и их сотрудникам после переезда в главный город страны.

Так, благодаря оптимизации уже в ближайшее время коллективам газет будет повышена заработная плата на 20%. Также постепенно будет решаться вопрос приобретения жилья для журналистов через инструменты "Жилстройсбербанка" и программы "7-20-25".

- Переезд в Астану это не только изменение адреса и новые возможности для коллектива. Нужно рассматривать переезд как символ обновления наших газет. Будем усиливать коллектив. Сегодня начинается новый этап в деятельности наших газет, холдинга "НҰР-Медиа" и жизни каждого журналиста, - подчеркнул первый заместитель председателя партии "Нұр Отан".

Маулен Ашимбаев призвал журналистов активно включиться в информационную работу вокруг Послания Президента, открыто показывать недоработки государственных органов, а также писать о фактах неисполнения поручений Елбасы.

- Наши газеты должны модернизироваться, как модернизируется вся партия. Нам следует подумать по формату, содержанию материалов. Мы должны себя позиционировать как принципиальные сторонники и проводники Президентской политики, которые активно проводят линию Елбасы, отстаивают, объясняют его политику и критикуют, если поручения Главы государства не исполняются, - отметил Маулен Ашимбаев

Напомним, в состав холдинга "НҰР-Медиа" помимо республиканских общественно-политических газет "Айқын" и "Литер", входят издание "Түркістан", телеканал "Астана", Радио "NS" и радио "Orda FM", а также специализированное отраслевое издание "Қазақстан Теміржолшысы".

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