В 22 раза увеличилось финансирование НПО в Кызылординской области

По итогам 2017 года Кызылординская область стала третьей после городов Алматы и Астаны по финансированию деятельности НПО.

За 10 лет в Кызылординской области финансирование неправительственных организаций возросло в 22 раза, а их число увеличилось со 150 до 1000. Об этом на VIII Гражданском форуме "Гражданское общество и государство: Диалог, Сотрудничество, Ответственность" сообщил аким области Крымбек Кушербаев, передает Zakon.kz.



Как отметил руководитель области, за это время неправительственные организации региона стали неотъемлемой частью общества.

"Неправительственные организации - важный общественный институт, укрепляющий мощь государства и его стабильность, гражданским инициативам в стране оказывается всесторонняя поддержка. В области за 10 лет число НПО выросло со 150 до 1000, а финансирование - в 22 раза, с 45 миллионов тенге до миллиарда тенге в этом году", - отметил аким области, призвав членов общественных организаций к совместной работе по реализации политики Главы государства и социально значимых проектов.

На форуме глава региона вручил благодарственные письма активным руководителям и участникам НПО.

На форуме выступили также руководители общественных объединений области, они озвучили свои предложения по развитию и поддержке гражданских инициатив в регионе.

Отметим, что по итогам 2017 года Кызылординская область стала третьей после городов Алматы и Астаны по финансированию деятельности НПО. Кроме того, из внебюджетных средств выделены средства на реализацию проекта "Социальная гостиница для детей и матерей, оказавшихся в трудной ситуации".

Сегодня в Кызылординской области общественными объединениями реализуются социально-значимые проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и предпринимательства, а также молодежной политики и поддержки незащищенных групп населения. К примеру, проводится работа по повышению компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями по здоровью, действует социальный проект "Инватакси", на протяжении 5 лет проводится форум трудовых династий и другие.

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