В Туркестане стартовал международный симпозиум по миграции в Евразии

Международное совещание проводится по 11 направлениям.

В Международном казахско-турецком университете им. Х.А.Ясави состоялось торжественное открытие Международного симпозиума по миграции в Евразии. Цель мероприятия - возрождение общей литературы и культуры тюркских стран, сохранение духовных ценностей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Отметим, что мероприятие организовано совместно с Стамбульским университетом культуры. Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев поздравив участников с началом симпозиума, пожелал им успехов.

"Сегодняшний симпозиум особенный. Он проводится в период создания Туркестанской области. Туркестан - духовный центр тюркского мира. Здесь решались проблемы, связанные с судьбой страны, в том числе и сегодня у нас большие ожидания от этого мероприятия», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе симпозиума выступили председатель Полномочного совета МКТУ имени Х.А.Ясави, профессор Муса Йылдыз, ректор Стамбульского университета культуры, профессор Ихсан Караман, Президент МКТУ им. Х.А.Ясави, профессор Болатбек Абдрасилов, а также I вице-президент вуза Женгиз Томар, который отметил важность сегодняшнего мероприятия.

Кроме того, в совещании также приняли участие ученые из Турции, Кыргызстана, Боснии и Азербайджана. Международное совещание проводится по 11 направлениям. В частности, организаторы планируют охватить такие сферы, как литература, СМИ и культурные исследования, образование, экономика, право, государственное управление, общественная политика, политология, социология, история и международные отношения. Симпозиум завершит свою работу в Туркестане 13 октября.

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