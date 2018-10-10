Нормы безопасности аэропортов Казахстана соответствуют требованиям ИКАО

Службы авиационной безопасности в аэропортах используют передовой международный опыт.

Депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов», передает корреспондент Zakon.kz.

"Цель ратификации - реализация решения 38-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Конвенция направлена на определение уголовной ответственности за преступления связанные с незаконным захватом воздушных судов и установление своей юрисдикции на такие преступления», - сказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

По его словам, в документе также предусматривается ответственность в отношении соучастников преступления, которые находятся на борту воздушного судна.

"Учитывая новые виды угроз против гражданской авиации и повышения эффективности Конвенции, в 2010 году был принят Протокол, дополняющий Конвенцию. Протокол расширяет перечень актов захвата воздушного судна. В частности, дополнительно введены "вмешательства в аэронавигационные системы и применение кибератак». Преступлением также считается, если лицо угрожает совершить такое преступление», - отметил он.

Вице-министр добавил, что в Протоколе введены различные формы соучастия преступных деяний.

"Соучастниками являются лица, которые пытаются совершить преступление, организовывают его, участвуют в качестве сообщника, преднамеренно помогают другому лицу избежать ответственности, участвуют в сговоре с одним или несколькими лицами», - пояснил Р. Скляр.

При обсуждении депутаты поинтересовались уровнем безопасности в казахстанских аэропортах.

"Выявлением лиц, которые склонны совершать преступления против воздушного транспорта, терроризма, занимаются наши специальные службы, предотвращением. Эти нормы (наказания) предусмотрены в Уголовном кодексе, но приготовление к совершению преступления также наказуемо», - сообщил он.

Что касается службы авиационной безопасности в аэропортах, то казахстанские аэропорты, в основном это Алматы и Астана, используют передовой международный опыт по выявлению лиц, которые "хотят совершить преступление и представляют потенциальную угрозу».

"Кроме того, что они досматривают и выявляют по определенным признакам таких лиц, которые ведут себя подозрительным образом, проводят определенные мероприятия и сообщают далее спецслужбам. На сегодня, как мы знаем, по данным службам уровень их работы показал аудит ИКАО в прошлом году - и норма безопасности показала 83% соответствия норм безопасности аэропортов Казахстану. Но, естественно, что службы авиационной безопасности аэропортов работают со спецслужбами, сообщают обо всех фактах, которые возможно для приготовления террористических актов. Работа ведется постоянно», - заверил Р. Скляр.

Ксения Давыдова, Астана

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