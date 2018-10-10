Свыше десяти тысяч военнослужащих проверят на профпригодность в Алматинской области

Повышение классной квалификации скажется на денежном содержании десантников.

Более двадцати войсковых частей, а так же органы управления Десантно-штурмовыми войсками пройдут бесстрастный экзамен на профпригодность, сообщает Zakon.kz.

Проверка охватит более десяти тысяч военнослужащих.

Цель итоговой проверки – оценить состояние боевой готовности и боеспособности войск, а так же результаты боевой подготовки за 2018 учебный год.

Десантникам предстоит сдать зачеты и тестирования по всем предметам обучения, в том числе по государственно-правовой, воздушно-десантной, строевой, физической подготовке, продемонстрировать навыки владения оружием в дневное и ночное время.

Войсковые части будут подняты по тревоге и в полном составе выведены в районы предназначения, что позволит оценить их слаженность и способность в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, а так же умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

По итогам проверки военнослужащие Десантно-штурмовых войск подтвердят, либо повысят свою классную квалификацию, что значительно скажется на их денежном содержании.

К примеру, надбавка за квалификацию 2 класса составляет десять процентов от должностного оклада ежемесячно. Обладатель классности по первому разряду получает надбавку в двадцать процентов от должностного оклада, а те, кто на груди с гордостью носят отличительный знак «Шебер» («Мастер») надбавка составляет тридцать процентов. Это большой стимул для военнослужащих постоянно повышать свои профессиональные качества.

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