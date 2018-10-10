В Шымкенте мужчина открыл огонь по оппонентам. Один убит

Проводится досудебное расследование.

Житель Шымкента застрелил одного мужчину, и ранил другого, передает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

"В Шымкенте сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержан местный житель, который 5 октября на улице на почве неприязненных отношений из ружья произвел выстрелы в двух парней. От полученных ранений один из них скончался. Проводится досудебное расследование", - сообщил Садубаев.

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