За выходку Торегали поплатились работники аэропорта

Были наказаны и привлечены к административной ответственности работники аэропорта.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр прокомментировал инцидент с певцом Торегали Тореали, передает корреспондент Zakon.kz.

"Комитет гражданской авиации провел свое расследование и, действительно, данное нарушение подтвердилось. Были наказаны и привлечены к административной ответственности работники аэропорта, а остальные вопросы в компетенции специальных служб, поэтому они уже предпримут какие-то меры", - сказал он в кулуарах Мажилиса.

По его словам, в компетенции ведомства "привлечение виновных лиц, которые это допустили, а именно сотрудники аэропорта".

"А уже сотрудники пограничной службы, таможенной службы - они должны в соответствии со своими полномочиями отвечать", - уточнил замглавы ведомства.

Также Р. Скляр высказал мнение насчет того, должен ли быть привлечен к ответственности сам эстрадный исполнитель.

"В первую очередь должны быть привлечены к ответственности те лица, которые это допустили, а сам наш певец, может, не знал об этих правилах", - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!