Ядерные испытания в Тихом океане. На Францию подали в суд

Иск направлен на то, чтобы все живые президенты Франции понесли ответственность за ядерные испытания.

В Гаагском международном уголовном суде подан иск против Франции по факту предполагаемых преступления против человечества - ядерных испытаний, проведенных в южной части Тихого океана, передает Zakon.kz со ссылкой на AFP.

Об этом сообщил лидер оппозиции из Полинезии.

«С большим чувством долга и решимости мы подали жалобу в Международный уголовный суд 2 октября на преступления против человечности», - сказал Оскар Темару, который также является бывшим президентом Французской Полинезии.

Иск направлен на то, чтобы все живые президенты Франции понесли ответственность за ядерные испытания.

По данным wikipedia, Франция провела 210 ядерных испытаний в период с 1960 по 1996 годы, общей мощностью около 13 мегатонн, из них 17 - в пустыне Сахара на территории Алжира (в то время французской колонии), 46 атмосферных и 147 наземных и подземных на атоллах Фангатауфа и Муруроа во Французской Полинезии.

После испытаний у множества гражданских и военных появились серьезные проблемы со здоровьем. Только около 20 из примерно 1000 человек, которые подали жалобы на Францию, получили компенсацию.

«Мы считаем, что французские ядерные испытания - это не что иное, как прямой результат колонизации», - сказал Темару, добавив, что испытания были навязаны островитянам «с прямой угрозой введения военного режима, если бы мы отказались».

Франция долгое время отрицала свою ответственность за воздействие на здоровье и окружающую среду своих испытаний, из-за боязни, что признание приведет к ослаблению его ядерной программы во время «холодной войны».

Только в 2010 году Франция приняла закон, разрешающий компенсацию военным ветеранам и гражданским лицам, рак которых может быть отнесен к результатам программы испытаний.

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