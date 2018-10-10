Байбек: Наша задача - сделать Алматы комфортным

По прогнозам экспертов, к 2035 году население Алматы составит более 3 млн человек - аким.

В акимате Алматы рассказали, как будут исполнять Послание Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Для этого властями мегаполиса принят городской план, включающий более 100 специальных мероприятий по качественному развитию сфер образования, здравоохранения, жилья, комфортной и безопасной среды для горожан.

На встрече с активом города аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что обеспеченная проводимой политикой Елбасы экономическая стабильность, единство и согласие позволили увеличить социальные расходы государства для повышения качества жизни. Только на реализацию Послания по всей стране будет направлено более 1,5 трлн. тенге, что эквивалентно годовым бюджетам отдельных государств.

Одним их ключевых направлений в Послании Главы государства является нацеленность на решение задач урбанистки и развитие городов. Сегодня 70% мировой экономики формируется в городах и Алматы входит в число 600 таких мегаполисов.

Аким Алматы рассказал, что по поручению Главы государства совместно с международными консультантами разрабатывается долгосрочное видение мегаполиса - Мастер-план развития города до 2050 года.

"Наша задача - сделать Алматы комфортным, удобным, улучшить качество жизни для каждого человека. Для этого в городе должен быть обеспечен ежегодный экономический рост в среднем не менее 5%, повышение производительности труда в 2 раза, увеличение ВРП на душу населения за 15 лет в 1,5, за 30 лет - в 3 раза. Ключевым условием для этого является системное изменение структуры экономики. По прогнозам экспертов к 2035 году население Алматы составит более 3 млн человек. То есть прирост экономически активного населения в 700 тысяч человек необходимо обеспечить рабочими местами в секторах IT, образования, здравоохранения, инжиниринга, высокотехнологичной промышленности, искусств и туризме. Для этого должна быть создана комфортная инновационная экологичная среда, обеспечено высокое качество образования и здравоохранения по примеру стран ОЭСР", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Одним из ключевых пунктов Послания Президента является задача по сокращению теневого оборота почти на 40%. Сегодня более 80% экономики города Алматы - это торговля и услуги. За последние годы акиматом Алматы ведется системная и последовательная работа по выведению сферы торговли из тени, проводится модернизация рынков. Только за 3 года в развитие торговой сферы вложено более 240 млрд. тенге частных средств.

"Цифровизация - самый действенный механизм обеспечения прозрачности экономики, снижения бюрократии, сокращения издержек граждан и бизнеса. В Алматы сегодня реализуется более 40 проектов "Smart Almaty". Начал работу Ситуационный центр и сформирована BigData. Внедрены платежные системы "Оңай" и "А-паркинг". В результате, за 9 месяцев налоги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,7%, собрано 1,3 трлн. тенге. В свою очередь увеличение поступлений от налогов позволит выделять больше средств на поддержку бизнеса и социальные расходы горожан", - добавил аким города.

Стоит отметить, что в этом году по программе "Нұрлы Жер" 6 тысяч семей получат новые квартиры, что на треть больше прошлого года. Активно реализуется жилищная Программа "7-20-25". Инвестиционный потенциал в 320 млрд. тенге также заложен в модернизации ветхого жилья. В предстоящие пять лет с привлечением частных инвесторов планируется ввести почти 23 тысяч новых квартир.

Параллельно проводится системная реформа в КСК. Акиматом внесено 30 предложений по изменению законодательства. Приняты Правила содержания жилого фонда города. В 2019 году будет обеспечен полный перевод всех КСК на единую безналичную систему. Только за 3 года за счет средств КСК проведен ремонт более 4 тысяч домов, заменено более 20% лифтов.

Важнейшей инициативой Елбасы является и рост минимальной заработной платы. Только в Алматы, по предварительным расчетам, это затронет более 25 тысяч работников бюджетной сферыКроме того, по поручению Главы государства в стране внедряется новая модель оплаты труда госслужащих. С этого месяца на новую модель переходит и Алматы. Заработная плата госслужащих увеличится в среднем в 2 раза, что стало возможным благодаря оптимизации неэффективных затрат. При этом было сокращено 49 госпредприятий, 32 из которых переданы в конкурентную среду.

За счет системных мер господдержки МСБ с начала года создано 24 тысячи рабочих мест. До конца года будет создано еще 8 тысяч рабочих мест. При этом на каждый тенге госинвестиций приходится 4 тенге частных. Уже сегодня доля государства в экономике города составляет 2,4%. Вместе с тем за 8 месяцев в бюджет города собрано на 13,2% больше налогов, чем в прошлом году, и на 6% больше от малого и среднего бизнеса.

В рамках развития комфортной городской среды реконструировано две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Обновлено 300 км арыков и более 800 км инженерных сетей. Капитально отремонтированы все подземные переходы города. Треть всего уличного освещения переведено на светодиодные и энергосберегающие светильники. Ведется установка столбов освещения на тротуарах и во дворах. До конца года доля нового общественного транспорта будет доведена до 80%.

По принципу полицентричности в развитие присоединенных Алатауского и Наурызбайского районов инвестировано более 512 млрд. тенге госсредств. Построено 240 км дорог, 1300 км инженерных сетей, введены 11 школ, 156 детсадов и 10 медорганизаций. Объем частных инвестиций составил 252 млрд. тенге, количество предприятий выросло в 4 раза, объем налогов - в 10 раз. В результате повысилось качество услуг и социальное самочувствие почти 400 тысяч жителей районов.

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