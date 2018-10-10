В Алматинской области определены задачи по реализации Послания

Выступая на собрании актива, аким области Амандык Баталов отметил, что Послание Президента является логичным продолжением реализуемых в стране стратегических инициатив.

10 октября состоялось заседание областного актива под председательством акима Алматинской области Амандыка Баталова по вопросу обсуждения и реализации в регионе Послания Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Выступая на собрании актива, аким области Амандык Баталов отметил, что Послание Президента является логичным продолжением реализуемых в стране стратегических инициатив. Уже сейчас представители всех исполнительных органов области должны приступить к реализации Послания, которое в первую очередь нацелено на повышение благосостояния каждой семьи, каждого человека.

В ходе актива выступила заместитель директора школы-гимназии им.К.Жалаири Коксуского района Айдынгуль Нурдаулетова. По ее словам, озвученное в нынешнем Послании решение о разработке закона о статусе педагога давно ожидаемое событие. Порадовало и то, что большое внимание уделено решению проблемы трехсменных школ. «Если в прошлом году в рамках программы «Нұрлы жолы» в области было построено 33 школы, то в этом году в эксплуатацию сдано еще 9. Главное, чтобы строили школы, а мы, учителя готовы учить и воспитывать любое количество детей», - сказала А.Нурдаулетова.

Врач областного перинатального центра Елена Осипова, в своем выступлении подчеркнув важность повышения качества медицинских услуг, цифровизации системы здравоохранения, отметила, что в области для этого создаются все условия, главное, качественно работать.

Свое мнение по поводу Послания и направлений его реализации выразили и специалисты аграрной сферы, спорта, молодежной политики.

В ходе собрания актива аким области Амандык Баталов четко обозначил какие направления должны быть приоритетными и в какой сфере какие задачи предстоит решать.

В первую очередь областному управлению экономики и бюджетного планирования поручено разработать план мероприятий по исполнению Послания Президента страны.

Также отметив, что поручено продлить действие программы «Дорожная карта бизнеса-2020» до 2025 года с дополнительным финансированием в сумме 30 млрд. тенге ежегодно, аким области остановился на ходе ее реализации в регионе.

К примеру, с начала программы предприниматели области получили поддержку в сумме 30,6 млрд.тенге на реализацию 1219 проектов, создано 7,8 тысяч и сохранено 26 тысяч рабочих мест. Благодаря этому сегодня количество субъектов МСБ превысило 115 тысяч единиц, доля в местном бюджете за год увеличилась с 39% до 53%, а в валовом региональном продукте к концу году составит 28%.

В связи с поручением Главы государства заместителю акима области Ж.Туякову, областному управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития было поручено принять все меры для получения дополнительных средств поддержки предпринимателей региона.

- В сельском хозяйстве область достигла хороших результатов. Налажено работа по выращиванию и переработке сахарной свеклы, кукурузы. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Поэтому в течение месяца необходимо разработать и утвердить региональную программу развития АПК области, включающую 9 приоритетных направлений. Среди которых мясо-молочное животноводство, овцеводство, увеличение площадей приоритетных культур, интенсивных садов, тепличных хозяйств и другое, - сказал А.Баталов.

Глава региона озвучил также задачи по обеспечению учреждений образования области камерами видеонаблюдения, решению вопроса аварийных и трехсменных школ. Так как в связи с миграцией и ростом рождаемости населения к числу имеющихся трехсменных школ в прошлом году добавилось еще 11, а в этом году еще 13, в итоге их количество достигло 34.

- Поручаю своему первому заместителю и соответствующим управлениям завершить подготовку проектно-сметную документацию 15 школ и разработать для новых 11 трехсменных школ. Необходимые средства для разработки ПСД этих 11 школ нужно предусмотреть в ходе ближайшего уточнения бюджета, - отметил он.

В ходе выступления Амандык Баталов остановился на ходе реализации в регионе государственной программы ипотечного кредитования «7-20-25».

- Программа «7-20-25» стартовала, но до сих пор у нас не сформирован полный пул покупателей. Банками второго уровня принято всего 73 заявки на сумму 849 млн. тенге, из них одобрено 53, выдано 4 квартиры. Кроме того, необходимо увеличить ввод арендного и кредитного жилья в рамках программы «Нұрлы жер». Поручаю заместителям акима Л.Турлашову и А.Байжанову проработать вопрос привлечения частных инвесторов в строительство жилья, а также внести предложения по частичному субсидированию первоначальных взносов по льготной ипотеке. Первым шагом в этом направлении стало сегодняшнее подписание меморандума между акиматом области и АО «ИО «Бастау», - сказал аким области.

Поручения по вопросам совершенствования работы полицейской службы, цифровизации медицины, предусмотрения средств на повышение заработной платы госслужащим в ходе рассмотрения бюджета на 2019 год, наведения порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий, внесения предложений по созданию специализированной организации по развитию туризма, оптимизации подведомственных организаций, структуры госаппарата и сокращения административных расходов, внедрения новой модели оплаты труда, привлечения инвесторов в экономику, а также поручения по разработке перспективного плана развития населенных пунктов и создания дополнительного перечня инфраструктурных проектов в связи с продлением до 2025 года сроков реализации госпрограмм «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», привлечения частных инвесторов в этот сектор были озвучены в ходе совещания. Также в связи с тем, что будущий год объявлен Годом молодежи поручено заняться реализацией спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі».

- Если работа по разъяснению Послания среди населения ложится на созданные в регионе информационно-пропагандистские группы, его реализация - задача местных исполнительных органов. Поэтому акимы районов и городов, руководители управлений и департаментов должны усиленно работать по всем пунктам плана, разработанному в области, за качество результатов каждый руководитель несет персональную ответственность, - подытожил А.Баталов.

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