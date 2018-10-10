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В Туркестане отменили проведение ретро-фестиваля "Арыс жағасында"

На концерт были приглашены известные исполнители и коллективы из разных регионов страны.

Фото : Самат Мырзалиев10 октября 2018, 19:30

Сегодня, 10 октября, в городе Туркестан должен был состоятся ретро-фестиваль "Арыс жағасында". В связи с кончиной народного писателя Казахстана, общественного деятеля Шерхана Муртаза, аким области Жансеит Туймебаев принял решение отменить проведение данного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль, который проходит уже в девятый раз по счету, в этом году должен был пройти областном центре. На концерт были приглашены известные исполнители и коллективы из разных регионов страны.

Жителей и гостей города Туркестан попросили проявить понимание. Время проведения ретро-фестиваля будет сообщено заранее.


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