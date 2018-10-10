Четырех человек оправдал Верховный суд РК после рассмотрения 12 уголовных дел

Болат Кальянбеков рассказал подробности про деятельность кассационной коллегии по уголовным делам.

Заведующий Отделом информационного обеспечения Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) Болат Кальянбеков рассказал о судебных актах Верховного суда, передает Zakon.kz.

Как рассказал Кальянбеков, в кассационной коллегии по уголовным делам 9 октября рассмотрели 12 дел. Оправдано четыре человека. Действия двух осужденных переквалифицированы. По двум делам отменена конфискация двух автомашин.

Так, четыре постановления судов первой инстанции в отношении Альберта Даукантаса, Әкімжана Сабыра, Виталия Молодецкого, Меруерт Хамитовой были пересмотрены. Суды первой инстанции дела в отношении данных лиц прекратили по ч.1 ст. 68 УК по нереабилитирующим основаниям за покушение на совершение уголовного проступка.

По итогам пересмотра кассационная инстанция оправдала всех осужденных за отсутствием состава преступления. Данный вывод основывался на следующем.

В действиях осужденных отсутствует состав оконченного уголовного правонарушения. Их деяния относятся к уголовным проступкам. Согласно ч. 4 ст.24 УК, уголовная ответственность наступает только за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, а также за покушение на террористическое преступление. Уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного проступка законом не предусмотрена.

За всеми оправданными признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Кроме того, пересматривалось дело Касымова и Вушанло.

Граждане Кыргызстана Акылбек Касымов и Лежер Вушанло при пересечении Государственной границы Казахстана на пропускном пункте «Карасу» были задержаны военнослужащими Пограничной службы КНБ РК. У них были обнаружены наркотики в ходе личного обыска и осмотра грузовой автомашины.

Касымов и Вушанло были осуждены к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке, а также контрабанде наркотических средств в крупном размере.

Кассационная инстанция пересмотрела приговоры в отношении осужденных по представлению Председателя Верховного Суда. Верховный Суд постановил окончательно назначить к отбытию Касымову и Вушанло по 4 года 6 месяцев лишения свободы каждому с отменой конфискации.

Вынесенные судебные акты изменены в связи со следующим:

1) Местные суды дали неверную оценку действиям осужденных, что повлекло неправильное назначение наказания за содеянное. Действия Касымова и Вушанло (попытка провоза наркотиков через Государственную границу Казахстана) неверно квалифицирована как оконченное преступление.

Судом достоверно установлено, что при пересечении Государственной границы Кыргызстана Касымов и Вушанло находились в пункте пограничного пропуска и не завершили процедуру пограничного контроля. Они не прошли линию паспортного контроля и регистрацию, следовательно, они не пересекли Государственную границу Казахстана.

При таких обстоятельствах действия Касымова и Вушанло следует квалифицировать как покушение на контрабанду наркотических средств в крупном размере.

2) Поскольку Касымов и Вушанло совершили неоконченное преступление, и уголовное дело в отношении них осуществлялись в форме ускоренного досудебного расследования, то наказание им должно быть назначено с учетом положений ч. 3 ст. 56 и ч. 3 ст. 55 УК.

При таких обстоятельствах, осужденным не может быть назначено окончательное наказание свыше 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

3) По статье 48 УК конфискации подлежит имущество, добытое незаконным путем либо приобретенное на средства, добытые незаконным путем, либо имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

По данным уголовным делам такое имущество не установлено. Суд в приговоре не мотивировал свое решение о конфискации и не указал перечень конфискованного имущества.

При таких обстоятельствах Касымову и Вушанло дополнительное наказание в виде конфискации имущества назначено не правомерно.

В апреле 2018 года за незаконное хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору Дінмұхамет Мәлік и Владимир Филяев были приговорены к 10 годам лишения свободы. Как орудия преступления у них конфискованы автомашины марки «Mazda-Titan» и «ВАЗ 21150» соответственно.

Кассационная инстанция рассмотрела дела по ходатайствам об изменении судебных актов в части возврата конфискованного имущества. По итогам рассмотрения в кассации решения судов первой инстанции в части конфискации были отменены. Обвинение необоснованно обратило в доход государства автомашины осужденных.

Постановление вынесено с учетом следующего:

1) Обвинение ошибочно признало орудием преступления автомашины, посчитав, что Мәлік и Филяев использовали их как средство совершения преступления, перевозки и продажи наркотических средств.

Вместе с тем, судом Мәліку и Филяеву не был вменен квалифицирующий признак «незаконная перевозка наркотического средства». При обыске их автомашин наркотических средств, либо тайников найдено не было.

2) Относимость имущества к предметам конфискации на основании положений ст.113 УПК является обязательством, входящим в предмет доказывания. Если по делу отсутствуют сведения о преступном характере происхождения имущества, об использовании имущества в качестве орудия правонарушения, то конфискация имущества не применяется, в том числе по статьям Особенной части УК, предусматривающим обязательное назначение данного вида дополнительного наказания

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!