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В Актау военнослужащий покончил с собой

По предварительным данным, причины суицида не связаны с прохождением воинской службы.

Фото : МО РК10 октября 2018, 20:51

В Актау совершил самоубийство военнослужащий, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

Согласно официальной информации, в городе Актау Мангистауской области военнослужащий по контракту одной из воинских частей старшина 2 статьи Ерназаров Н.К. совершил суицид.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-следственного управления МВД РК, военной прокуратуры и военной полиции. Обстоятельства суицида выясняются.

По предварительным данным, причины суицида не связаны с прохождением воинской службы. Дополнительная информация будет доступна после завершения следственных мероприятий.


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