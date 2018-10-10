Казахстанский пловец выиграл второе «золото» на Азиатских Параиграх-2018

Ранее Казахстан завоевал еще три золотые медали в параплавании.

В Джакарте (Индонезия) продолжаются Азиатские Параигры, в которых принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями, сообщает Sports.kz.

10 октября копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной золотой медалью — она была выиграна в плавании. «Золото» в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем выиграл Ержан Салимгереев — отметим, что для казахстанского парапловца это уже вторая золотая медаль на соревнованиях — ранее он стал чемпионом на дистанции 100 метров вольным стилем.

Ранее Казахстан завоевал еще три золотые медали — все они также были добыты в параплавании: помимо Салимгереева, чемпионами стали Сиязбек Далиев (50 метров баттерфляем) и Зульфия Габидуллина (100 метров вольным стилем).

Таким образом, на данный момент у Казахстана 23 медали — 4 золотые, 10 серебряных и 19 бронзовых. В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана занимает 13-е место

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