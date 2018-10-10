Велогонщик Винокуров предстанет перед судом в январе

Назначены слушания по делу Винокурова об участии в договорной гонке.

Слушания по делу двух бывших велогонщиков Александра Винокурова и россиянина Александра Колобнева назначены в уголовном суде бельгийского Льежа на 15 января 2019 года, сообщает SportX.kz со ссылкой на lameuse.be.

Оба обвиняются в сговоре во время одной из гонок. По информации некоторых СМИ, Винокуров заплатил Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник уступил ему на финише монументальной классической гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» в 2010 году. Оба экс-велогонщика опровергали данную информацию.

Сообщается, что бывшим спортсменам в случае доказанной вины грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 350 тысяч евро.

Александр Колобнев в 2017 году завершил карьеру. Александр Винокуров, являющийся чемпионом Олимпийских игр 2012 года, в настоящий момент готовится принять участие на чемпионате мира по Ironman на острове Кона (Гавайи).

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