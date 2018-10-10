Школу-интернат в ВКО посетили главы двух министерств

В ходе экскурсии гости ознакомились с условиями обучения, проживанием воспитанников, материально-техническим оснащением учебных и медкабинетов.

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область10 октября школу-интернат «Ақ ниет» для детей с особыми образовательными потребностями посетили министр образования Сагадиев Ерлан Кенжегалиевич и Абылкасымова Мадина Ерасыловна, министр труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В ходе экскурсии гости познакомились с безбарьерной средой в интернате, условиями обучения в 1-4 классах, проживанием воспитанников, материально-техническим оснащением учебных и медицинских кабинетов, но главное увидели работу коллектива по обеспечению равного доступа детей с ограниченными возможностями к качественному общему и профессиональному образованию.

В условиях интерната «Ақниет» воспитанники получают коррекционно-развивающую и оздоровительную медицинскую поддержку, а также дополнительное образование по разным направлениям (робототехника, инженерный дизайн, класс «Интеллектум», 3D моделирование).

Особой гордостью «Ақниета» является открытый Центр компетенций, в котором министрам воспитанники показали, как они овладевают профессиональными навыками по нескольким направлениям: электроника, мелкосрочный бытовой ремонт, бисероплетение, ногтевой сервис и др.

В рамках меморандумов о сотрудничестве коллектив активно взаимодействует с колледжами города, организациями дополнительного образования, общеобразовательными школами и вузами. С большим интересом гости ознакомились с презентацией региональной Программы развития инклюзивного образования на 2018-2020 годы.

В завершение встречи Ерлан Кенжегалиевич и Мадина Ерасыловна пообщались с ребятами, пожелав им успехов и новых достижений.

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