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Ученые будут выращивать фарш прямо на космостанциях

Исследователи отмечают, что это сильно упростит питание экипажа во время дальних перелетов.

Фото : yaostrov.ru10 октября 2018, 22:05

Для этих целей, по словам основателя компании 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани, планируется создать особый биопринтер, "собирающий" питательную смесь для экипажа, сообщает РИА Новости.

[quote]"Это будет, наверное, что-то напоминающее фарш, но фарш именно прокрученный, то есть это будет, ни в коем случае не мясо в виде стейка или бифштекса. Будет менее твердая консистенция. Но да, есть планы по работе с мышечными клетками именно не для целей регенеративной медицины, а для пищевой промышленности, в чем есть заинтересованность, в том числе космических агентств для дальних полетов", — сказал Хесуани.

Первые эксперименты по изготовлению такой еды будут проведены на МКС в ближайшее время. Хесуани пояснил, что в нынешнем биопринтере получить "фарш" невозможно. "Для того, чтобы уже приготовить такого рода биопищу, потребуется дополнительное оборудование, которое нужно будет дополнительно устанавливать на МКС", — рассказал собеседник агентства.

Ранее исследователи из голландского стартапа Mosa Meat представили свое видение еды нового формата — искусственного мяса, продажи которого начнутся уже до конца 2018 года.


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