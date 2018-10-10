Ученые будут выращивать фарш прямо на космостанциях

Исследователи отмечают, что это сильно упростит питание экипажа во время дальних перелетов.

Для этих целей, по словам основателя компании 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани, планируется создать особый биопринтер, "собирающий" питательную смесь для экипажа, сообщает РИА Новости.

[quote]"Это будет, наверное, что-то напоминающее фарш, но фарш именно прокрученный, то есть это будет, ни в коем случае не мясо в виде стейка или бифштекса. Будет менее твердая консистенция. Но да, есть планы по работе с мышечными клетками именно не для целей регенеративной медицины, а для пищевой промышленности, в чем есть заинтересованность, в том числе космических агентств для дальних полетов", — сказал Хесуани.

Первые эксперименты по изготовлению такой еды будут проведены на МКС в ближайшее время. Хесуани пояснил, что в нынешнем биопринтере получить "фарш" невозможно. "Для того, чтобы уже приготовить такого рода биопищу, потребуется дополнительное оборудование, которое нужно будет дополнительно устанавливать на МКС", — рассказал собеседник агентства.

Ранее исследователи из голландского стартапа Mosa Meat представили свое видение еды нового формата — искусственного мяса, продажи которого начнутся уже до конца 2018 года.

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