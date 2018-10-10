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МИД Китая попросил "не очернять" свои успехи в борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией ведётся в Поднебесной со времён прихода к власти Си Цзиньпина.

Фото : ©Flickr/radiowood10 октября 2018, 22:22

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что антикоррупционная борьба китайского правительства, а также расследование задержания главы Интерпола не должны становиться предметом очернения. Об этом сообщает L!FE.

— Отдельные личности не должны очернять и искажать успехи, которых добились власти КНР в борьбе с коррупцией, — отметил дипломат на брифинге.

Он также подчеркнул, что со времён прихода к власти Си Цзиньпина правительство непрерывно борется с коррупцией и это находит поддержку в самых разных слоях населения.

Кроме этого, Лу Кан отметил, что не знает об угрозах, которые поступают жене бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя.

64-летний экс-глава Интерпола и замминистра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй по прибытии из Франции в Китай был вызван на допрос. Как оказалось, чиновника заподозрили в коррупции. Ранее Лайф писал, что Хунвэй подал в отставку.


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