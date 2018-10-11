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Головкин намекнул на уход из бокса

15 сентября Головкин проиграл "Канело" и лишился поясов WBA Super, WBC и IBO.

Фото : sports.kz11 октября 2018, 06:00

Сайт BoxingInsider.com написал о ближайших перспективах казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

- Хотя в недавних интервью Головкин и намекнул на предстоящий уход из бокса, сказав, что хотел бы больше времени проводить с семьей, пока неясно, захочет ли он пребывать в длительной бездеятельности в ожидании Альвареса, и тот ли это путь, который он хочет принять. Единственный другой вариант, который имеет смысл — ждать победителя боя „регулярного“ чемпиона WBA Риоты Мураты с Робертом Брантом, которые встретятся в этом месяце. Головкин может сразиться с Муратой в Японии, сделав себе большой гонорар — вероятно, это предпочтительный для него вариант. Третий поединок с „Канело“ пока в неопределенности, поскольку у Головкина ограничены возможности и время, — пишет сайт.

15 сентября Головкин проиграл "Канело" и лишился поясов WBA Super, WBC и IBO. Казахстанский боксер выразил согласие на реванш, но только если бой будет организован "на правильных для обеих сторон условиях".


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