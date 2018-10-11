Вор унес деньги, собранные для лечения маленького жезказганца

В ящике было всего 15 тысяч тенге.

В Жезказгане разыскивают вора, который унёс из магазина ящик для сбора денег больному ребенку. Инцидент попал на камеры наблюдения, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Продавец отлучилась для размена денег. В это время преступник и забрал ящик с деньгами.

Вернуть кражу намерены местные активисты, это они разместили ориентировки в соцсетях и на улицах города. В ящике было всего 15 тысяч тенге. Их собрали для двухлетнего Ильи Перятинского. Малыш страдает эпилепсией и практически не развивается. Помочь ребенку могут в Испании, родители обратились к горожанам за помощью. Известие о краже ящика их расстроило, но в полицию обращаться семья не стала.

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