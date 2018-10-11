Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Головкин возглавил рейтинг WBC

На втором месте расположился представитель Великобритании Мартин Мюррей, третью строчку занял канадец Давид Лемье.

Фото : Vesti.kz.Турар Казангапов©11 октября 2018, 07:18

Геннадий Головкин стал первым в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) по результатам октября, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.

На втором месте расположился представитель Великобритании Мартин Мюррей, третью строчку занял канадец Давид Лемье.

Пояс чемпиона в среднем весе по версии этой организации принадлежит мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. Обязательным претендентом является американец Джермалл Чарло.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты