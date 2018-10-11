Головкин возглавил рейтинг WBC
На втором месте расположился представитель Великобритании Мартин Мюррей, третью строчку занял канадец Давид Лемье.
Фото : Vesti.kz.Турар Казангапов©11 октября 2018, 07:18
Геннадий Головкин стал первым в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) по результатам октября, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.
На втором месте расположился представитель Великобритании Мартин Мюррей, третью строчку занял канадец Давид Лемье.
Пояс чемпиона в среднем весе по версии этой организации принадлежит мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. Обязательным претендентом является американец Джермалл Чарло.
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