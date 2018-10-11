В Семее переименуют улицы
Специалисты областного управления по развитию языков считают, что новые имена вдохнут в город новую жизнь и избавят от идеологического прошлого.
Фото : altaynews.kz11 октября 2018, 07:51
Республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование двух улиц в Семее, передает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
Специалисты областного управления по развитию языков считают, что новые имена вдохнут в город новую жизнь и избавят от идеологического прошлого.
– Республиканская ономастическая комиссия одобрила проект по переименованию двух этих улиц. Поддержал и депутатский корпус маслихата города Семея. Осталось дождаться поддержки народных избранников областного масштаба, – отметила на очередном заседании Общественного совета ВКО и. о. руководителя Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова.
Вместо имени вождя мирового пролетариата одна из центральных улиц Семея будет переименована в Мәнгілік Ел, а остров Полковничий – в Бейбітшілік аралы.
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