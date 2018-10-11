Кальций – это один из самых важных макроэлементов для жизнедеятельности организма.

А знаете ли вы, чем полезно коровье молоко? Давайте рассмотрим несколько причин, по которым нужно пить молоко "Петропавловское" каждый день!

Во-первых, молоко богато кальцием.

В 100 мл содержится 120 мг этого минерала. В этом напитке кальций находится в наиболее усваиваемой для человека форме. Два стакана молока в день — это почти половина суточной нормы кальция.

Кальций – это один из самых важных макроэлементов для жизнедеятельности организма. Он участвует в процессе свёртывания крови, оказывает влияние на сокращения мышц, регулирует секрецию гормонов и нейромедиаторов. Но главная его миссия — здоровье костей и зубов. Именно поэтому молоко рекомендуют пить детям и подросткам. Скелет активно растёт, костная ткань динамично обновляется — нужно много кальция. Во взрослом возрасте регулярное употребление молока снижает риск развития остеопороза. При условии, конечно, занятий спортом. Также за счёт кальция молоко предотвращает кариес.

Во-вторых, сильный иммунитет.

Для правильного усвоения кальция организму нужен витамин D. Он повышает всасывание кальция клетками желудка на 30–40%, а также помогает в его усвоении почкам. В молоке витамина D не так много, но достаточно, чтобы кальций хорошо усваивался, а иммунитет повышался.

Следующая причина – профилактика рака.

По некоторым данным, витамин D играет роль в росте клеток, предотвращающих злокачественные новообразования толстого кишечника. Исследователи также связывают это с нехваткой естественного солнечного света. Ещё есть мнение, что кальций и лактоза, содержащиеся в молочных продуктах, могут предотвратить рак яичников у женщин. Нельзя точно сказать, насколько верны эти гипотезы. Но то, что учёные относятся к молоку серьёзно, — это бесспорно.

Укрепление сердца и сосудов.

Больше, чем кальция, в молоке только калия: 146 мг на 100 мл. Помимо того, что калий поддерживает кислотно-щелочное равновесие крови и водный баланс организма, принимает участие в передаче нервных импульсов и необходим для синтеза белка, он ещё играет важную роль в расширении сосудов и снижении артериального давления.

Люди, пьющие нежирное молоко, обогащают организм калием и тем самым укрепляют свои сосуды, нормализуют давление и сердечный ритм.

А главное, молоко "Петропавловское" очень вкусное! Это натуральное коровье молоко, прошедшее процесс ультрапастеризации и сохранившее в себе все полезные вещества.

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