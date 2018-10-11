Неустойчивая погода ожидает казахстанцев в четверг

Местами по республике будет наблюдаться туман, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 октября, передает Zakon.kz.

Как отмечают синоптики, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с осадками. Местами по республике будет наблюдаться туман, усиление ветра.

"В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20, днем местами 23-28 м/с. В Павлодарской, ночью и утром в Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с. В Туркестанской, ночью и утром в Карагандинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Мангистауской, местами в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, 11 октября в Акмолинской области ожидается юго-западный ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем местами порывы 25 м/с. В Астане днем 11 октября ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

12-13 октября в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях, 13 октября в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Понижение температуры воздуха днем до 3-10 тепла. В Астане днем 12, сутки 13 октября в ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег). 12 октября ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

Прогноз погоды в Алматы: днем 14°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем 13°, ясно.

Прогноз погоды на 11 октября.

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