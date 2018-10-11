За взятку задержаны трое полицейских в СКО и Талдыкоргане

Проводится досудебное расследование.

Официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев сообщил о случаях получения денег инспекторами МПС СКО и Талдыкоргана, передает Zakon.kz.

"В Петропавловске 9 октября сотрудниками Антикоррупционной службы и Управления собственной безопасности ДВД после получения денег от физического лица за непривлечение его к административной ответственности задержан инспектор МПС Северо-Казахстанской области. Проводится досудебное расследование", - рассказал он.

Также Садубаев отметил, что управлением собственной безопасности ДВД Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении двух инспекторов МПС города Талдыкорган, которые согласно записи видеожетонов в сентябре этого года за непривлечение к административной ответственности от физического лица получили деньги в сумме 5 тыс. тенге.

В отношении последнего также начато досудебное расследование по факту дачи взятки.

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