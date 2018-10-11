Более тысячи предпринимателей оштрафуют в Алматы за отсутствие кассового аппарата

Только в Медеуском районе у 1227 налогоплательщиков отсутствуют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных.

Управление государственных доходов по Медеускому району Алматы в рамках борьбы с теневой экономикой с 10 октября приступило к налоговым проверкам предпринимателей, осуществляющих деятельность в торговых домах, рынках, магазинах, а также оказывающих услуги по ремонту автомобилей и не применяющих контрольно-кассовые машины, передает Zakon.kz.

«Только по Медеускому району г. Алматы у 1227 налогоплательщиков отсутствуют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных. Всем налогоплательщикам были направлены уведомления для самостоятельного устранения нарушения до 1 октября текущего года. Однако налогоплательщики игнорировали законные требования налогового органа», - сообщили ив УГД.

В связи с чем все нарушители будут привлечены к ответственности, сумма штрафа составляет 15 МРП или 36 075 тенге. Кроме того, владельцам торговых домов и рынков будет рекомендовано расторгнуть договоры аренды с нарушителями налогового законодательства.

«Отсутствие или неприменение контрольно-кассовых машины с функцией фиксации и передачи данных является одним из видов сокрытия фактических доходов налогоплательщиками. За сокрытие налогооблагаемого дохода, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность», - отметили в управлении.

в УГД напомнили, что налоговое законодательство республики предусматривает, что все денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных.

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