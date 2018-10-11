Мастер-класс известного балетмейстера проходит в "Астана Опера"

Оливье Патей изучал танцевальное искусство в знаменитой балетной школе при Парижской национальной опере, а позже в Королевской балетной школе в Лондоне.

Мастер-класс востребованного педагога, хореографа и звезды мирового балета Оливье Патея проходит в "Астана Опера" со 2 по 13 октября.

Оливье Патей – педагог-репетитор Королевского балета Фландрии, премьер балетной труппы Парижской оперы, член жюри многих престижных международных конкурсов. Регулярно проводит мастер-классы в разных странах мира, сотрудничая со многими ведущими международными театрами, а его постановки пользуются успехом у зрителей Европы, Азии и Америки.

Оливье Патей изучал танцевальное искусство в знаменитой балетной школе при Парижской национальной опере, а позже в Королевской балетной школе в Лондоне. За годы блистательной карьеры сотрудничал с Дж. Баланчиным, Дж. Роббинсом, Р. Пети, Р. Нуреевым, Ю. Григоровичем и многими другими известными мэтрами.

Во время занятий классическим танцем с труппой "Астана Опера", именитый балетмейстер уделяет особое внимание музыкальности, мелким движениям ног, плие, легато, и пор де бра, которое заключается в том, чтобы при выполнении танцевальных движений сохранять правильное положение корпуса, рук и головы. Благодаря тщательной отработке этих нюансов каждое движение артистов выглядит свободным и легким.

- Я уже знаком с Астаной, приезжал сюда в 2011 году с этуалями Парижской оперы М. Юрэль и К. Пакеттом, но в этом невероятно красивом театре нахожусь впервые. Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратова – выдающаяся балерина международного значения и я искренне благодарен ей за это приглашение. Согласно моим наблюдениям, у артистов прекрасная техника и действительно сильная школа, - сказал Оливье Патей.

Педагог отметил, что в Казахстане очень приятные, гостеприимные люди и ему очень комфортно работать со столичной труппой.

- Артисты с живостью и восприимчивостью реагируют на мои уроки, все делают с удовольствием, что меня очень радует. На занятиях я стараюсь не торопить их с усвоением материала, и иногда шучу, чтобы труппа расслабилась. Я, как педагог, считаю: для того, чтобы артисты совершенствовались, достигали профессионального роста – важно не быть с ними слишком строгим, но развивать и помогать, - поделился балетмейстер.

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