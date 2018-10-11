В честь Дня города Алматы пройдет велопробег

Маршрут составит 7,5 км.

14 октября в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет пятый осенний массовый велопробег, посвященный Дню города, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

"Все желающие соберутся в 09:00 утра на территории БЦ «Нурлы Тау» и стартуют в 09:30. Они проедут 7,5 км по проспекту Аль-Фараби и финишируют в парке Первого Президента. По традиции на старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов", - говорится в сообщении.

Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе станет девятнадцатым из 21 запланированного в этом году.

Также 14 октября с 0:00 до 12:30 пройдет "Алматинский Полумарафон". В связи с загруженностью дорог, организаторы мероприятия рекомендуют участникам добираться до места старта (Парк Первого Президента) на автобусе до пересечения пр. Аль-Фараби и ул. Мустафина. Также они предупредили, что парковка возле стартового (Парк Первого Президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет затруднена.

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