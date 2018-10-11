В Вооруженных Силах РК активно проводится работа по противодействию коррупции
На совещаниях до каждого военнослужащего доводятся основные требования руководства Министерства обороны по снижению уровня коррупции, принятию эффективных действий по искоренению ее понятия в армейской среде.
Повсеместно во всех подразделениях Вооруженных Сил Республики Казахстан проводятся мероприятия в рамках исполнения обращения Министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Основными целями проводимых мероприятий является активизация работы по недопущению коррупции в воинской среде, персональной ответственности за надлежащее исполнение законодательства о противодействии коррупции, а также обеспечения прозрачности деятельности подразделений.
На совещаниях до каждого военнослужащего доводятся основные требования руководства Министерства обороны по снижению уровня коррупции, принятию эффективных действий по искоренению ее понятия в армейской среде.
Немаловажная роль в работе в данном направлении отводится Комиссии по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции, которая организует мероприятия по формированию антикоррупционной культуры военнослужащих и созданию атмосферы нулевой терпимости не только к коррупции, но и к любым правонарушениям в армейской среде.
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