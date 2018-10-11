Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Вооруженных Силах РК активно проводится работа по противодействию коррупции

На совещаниях до каждого военнослужащего доводятся основные требования руководства Министерства обороны по снижению уровня коррупции, принятию эффективных действий по искоренению ее понятия в армейской среде.

Фото : Министерство обороны РК11 октября 2018, 10:27

Повсеместно во всех подразделениях Вооруженных Сил Республики Казахстан проводятся мероприятия в рамках исполнения обращения Министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Основными целями проводимых мероприятий является активизация работы по недопущению коррупции в воинской среде, персональной ответственности за надлежащее исполнение законодательства о противодействии коррупции, а также обеспечения прозрачности деятельности подразделений.

На совещаниях до каждого военнослужащего доводятся основные требования руководства Министерства обороны по снижению уровня коррупции, принятию эффективных действий по искоренению ее понятия в армейской среде.

Немаловажная роль в работе в данном направлении отводится Комиссии по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции, которая организует мероприятия по формированию антикоррупционной культуры военнослужащих и созданию атмосферы нулевой терпимости не только к коррупции, но и к любым правонарушениям в армейской среде.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты