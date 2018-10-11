В рамках госпрограммы одобрено рефинансирование более 3 460 валютных займов

Уже рефинансировано 2 282 займа на сумму 15,9 млрд тенге. Всего принято 4 180 заявок на сумму 165,9 млрд тенге.

На оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы, Национальный банк Казахстана выделил 130 млрд тенге, передает Zakon.kz.

"По состоянию на 1 октября 2018 года в рамках Программы банками одобрены 25 018 займов на сумму 155,2 млрд тенге, рефинансировано 22 938 займов на сумму 132,6 млрд тенге. Всего принято 31 003 заявки на сумму 231,7 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Как отмечается, второй блок Программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года.

На 1 октября 2018 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 3 460 заявок на сумму 28,4 млрд тенге, рефинансировано 2 282 займа на сумму 15,9 млрд тенге. Всего принято 4 180 заявок на сумму 165,9 млрд тенге.

Срок рефинансирования валютных займов банками истекает 30 декабря 2018 года, срок подачи заемщиком заявления на рефинансирование займа - 15 декабря 2018 года. Для определения соответствия займа условиям Программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

Более подробно с информацией в разрезе регионов и банков можно ознакомиться в разделе "Информация об освоении банками денег».

На сайте Нацбанка размещены контакты сотрудников территориальных филиалов Национального Банка Казахстана, банков второго уровня, осуществляющих взаимодействие с населением по разъяснению условий Программы.

При возникновении вопросов заемщикам рекомендуем обращаться в соответствующие филиалы Национального Банка Казахстана и банков в соответствии с их территориальной принадлежностью. Контакты филиалов доступны в разделе "Контакты».

С условиями Программы можно ознакомиться на сайте Национального банка в разделе "Защита прав потребителей финансовых услуг».

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