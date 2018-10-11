Как в Костанайской области создают безбарьерную среду для лиц с инвалидностью

Исполнительными органами Костанайской области принимаются меры по обеспечению занятости инвалидов.

С 2012 года в стране поэтапно реализуется Национальный План мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. Сегодня в Республике проживает порядка 674 тыс. лиц с инвалидностью и это порядка 3,7% от общей численности населения. В нашей области проживает 27 979 инвалидов это порядка 3,2% населения области. Ежегодно по области порядка 2,0 тысяч человек впервые получают инвалидность.

В рамках реализации Первого этапа Плана мероприятий рассчитанного на 2012-2013 годы в стране была проведена инвентаризация объектов социальной и транспортной инфраструктуры для создания на данных объектах доступной, безбарьерной среды. Инвентаризация проведена была и в нашей области и было паспортизировано 1 568 объектов из них подлежало адаптации 1 166 необходимые адаптировать под требования лиц с инвалидностью. Активно начали работать Координационные Советы в области социальной защиты инвалидов.

В рамках реализации второго этапа Плана мероприятий рассчитанного на 2014-2015 годы в области была проведена работа по созданию доступной среды на более чем 600 объектах. Одновременно на уровне центральных государственных органов проводилась работа по усовершенствованию законодательства в области социальной защиты инвалидов, разработаны и утверждены критерии оценки доступности зданий для маломобильных групп населения, более активно начали использовать государственные заказы для НПО занимающиеся проблемами инвалидов, начал реализацию и на сегодняшний день активно функционирует социальный проект "Лучшие социальные проекты". Буквально 28 октября в Астане будет проводится Республиканский, завершающий этап выставки текущего года и мы надеемся что социальные проекты нашей области займут достойные места.

На сегодняшний день реализуется третий этап Плана мероприятий рассчитанный на 2016-2018 годы. В текущем году все объекты которые были проинвентаризированы в предыдущие годы должны завершить адаптацию. Планируется в этом году адаптировать 179 объектов. Данная работа проводится в каждом регионе нашей области. Вместе с тем, сказать, что завершив текущий год мы полностью сделаем Костанайскую область безбарьерной для лиц с инвалидностью наверное, пока рано, так как мы ещё видим что ещё очень много объектов не имеют необходимого доступа и здесь необходимо активизироваться всей общественности в решении данной проблемы.

Пункт 2. Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов" в части введения единых требований к техническим вспомогательным (компенсаторным) средствам реабилитации Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях совершенствования социальной поддержки инвалидов, проведена работа по актуализации Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, включая замену устаревших сурдо-тифлотехнических средств на современные многофункциональные электронные гаджеты. Данные изменения ввелись в действие с 1 января 2017 года.

Согласно Постановлению заменены ряд технических средств реабилитации, а именно:

- видеокомпьютеры на ноутбук с веб-камерой;

- компьютерные тифлокомплексы на ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи;

- диктофоны на телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном.

Кроме того, в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов" также внесены изменения и дополнения в перечень предоставления протезно-ортопедической помощи и технических вспомогательных (компенсаторных) средств. Например дополнительно выдаются:

- Протезно-ортопедические средства (профилактические штанишки, приспособления для застегивания пуговиц, для надевания колгот, для надевания носков, захват и т.д.);

- Сурдотехнические средства (речевые процессоры к кохлеарным имплантам, голосообразующий аппарат);

- Тифлотехнические средства (часы для лиц с ослабленным зрением-говорящие, часы со шрифтом Брайля, термометр с речевым выходом, тонометр с речевым выходом, глюкометр с речевым выходом и т.д.);

- Обязательные гигиенические средства (впитывающие простыни, паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, крем-защитник, нейтрализатор запаха, опорные откидные поручни для туалетных комнат, поручни для ванных комнат и т.д.).

Пункт 9. Наличие СНиПов по созданию доступной среды

Строительными нормами РК устанавливаются требования распространяемые на проектирование, строительство жилых, общественных, производственных зданий, а также на реконструкцию и капитальный ремонт существующих объектов их обустройству, обеспечивающих условия доступа для маломобильных групп, равные с остальными категориями населения.

По обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения необходимо руководствоваться Сводом

Правил Республики Казахстан "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения" СП РК 3.06.-101-2012.

Пункт 10. Государственный контроль по соблюдению создания доступной среды.

Задача по созданию доступной, безбарьерной среды для всех категорий инвалидов отражена в Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Казахстан ратифицировал в начале 2015 года и непосредственно отражена в ст.25 Закона РК "О социальной защите инвалидов в РК".

Присоединение Казахстана к Конвенции ООН о правах инвалидов налагает на государство обязательства по обеспечению этой категории наших граждан в вопросах доступа к образованию, здравоохранению, труду, правосудию, участию в политической, общественной, культурной жизни.

Государственный контроль в области социальной защиты инвалидов осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и его территориальные подразделения (Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области), который осуществляет мониторинг соблюдения статьи 25 Закона "О социальной защите инвалидов в РК", а именно обеспечение доступа маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры в форме проверки, согласно Предпринимательскому Кодексу Республики Казахстан.

За 8 месяцев 2018 года в адрес Департамента поступило 13 обращений физических и юридических лиц на 44 объекта в части нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в РК совершенное в виде необеспечения инвалидам доступа к объектам социальной инфраструктуры. В результате проведенных проверок, 12 субъектам контроля выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 7 административных штрафов на общую сумму 3 102,0 млн. тенге. На 18 объектах в настоящее время обеспечен доступ.

Пункт 34. Предоставление электронной композитной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, реабилитации и социальной поддержки инвалидов

В рамках Единого окна медико-социальной службы в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.03 2014 г №217 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере социальной зашиты населения" и Дорожной картой по реализации 10 практических шагов, утвержденной Министром здравоохранения и социального развития РК с февраля 2016 года специалистами медико-социальной службы оказывается государственная услуга назначение пособия по инвалидности, социальной выплаты на случай утраты трудоспособности первично признанным инвалидами.

Услуга предоставляется при первичном освидетельствовании и установлении инвалидности.

Так, за 8 месяцев 2018 года впервые признано инвалидами 1360 человек, из них оказана композитная услуга 1 008 инвалидам, т.е 74%.

Внедрение проактивного оказания государственной услуги и интеграции информационных систем государственных органов ведет к повышению качества оказания государственных услуг и поддерживается Департаментом.

В рамках цифровизации социально-трудовой сферы и модернизации службы медико-социальной экспертизы проводится пилотный проект по оказанию государственной услуги "Установление инвалидности и /или степени утраты трудоспособности и /или опредееление необходимых мер социальной защиты" в автоматизированном режиме в Карагандинской, западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

Предусматривается заочное освидетельствование услугополучателя, без его личного присутствия, на основании медицинских документов, поступивших в электронном формате, посредством интеграции информационных систем Министерства здравоохранения РК и МТСЗН РК.

Костанайская область работает в пилотном режиме со 2 полугодия 2018 года (4 поликлиника). В пилотном проекте для анализа данной работы освидетельствование пока будет проходить с участием услугополучателя, и в электронном формате. По завершению пилотного проекта, ориентировочно в 2019 году, проведение освидетельствования будет проходить уже без участия услугополучателя. Данное новшество облегчит и упростит доступность данной услги для людей с инвалидностью.

Пункт 60. Внедрение механизма субсидирования специальных рабочих мест и установления квотирования рабочих мест

Предусмотрено субсидирование оборудования 19 рабочих мест для инвалидов по слуху и нарушением опорно-двигательного аппарата из РБ выделено 4,6 млн. тенге .

На 1 сентября текущего года заключены договора на субсидирование оборудования специальных 7 рабочих мест для инвалидов, в т.ч. для одного по слуху и 6 для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Пункт 61. Ежегодное определение перечня организаций, реализующих квоты на трудоустройство инвалидов.

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О занятости населения" местные исполнительные органы устанавливают квоты для трудоустройства инвалидов в размере от двух до четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

Порядок квотирования рабочих мест установлен Правилами квотирования рабочих мест, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 13 июня 2016 года № 498.

Пункт 62. Содействие инвалидам в трудоустройстве в соответствии с квотами на трудоустройство инвалидов

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2011 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК, статьей 9 Закона РК от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 13 июня

2016 года №498 "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для инвалидов" квота установлена от 2 до 4 процентов списочной численности работников, без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда, что составляет 1592 единицы.

Исполнительными органами Костанайской области принимаются меры по обеспечению занятости инвалидов.

По состоянию на 1 сентября 2018 года охвачено мерами по обеспечению занятости 320 инвалида, из них: трудоустроено на постоянные и временные рабочие места - 146 человек (истопник, музыкальный руководитель, охранник, водитель, заведующий канцелярии, помощник машиниста экскаватора, аппаратчик-гидрометаллург, швея, механизатор, преподаватель по рукоделию, культорганизатор, прграммист, диспетчер, вахтер, столяр, юрист, экономист, бухгалтер, парикмахер, повар, консультант-продавец, инженер-механик, уборщик помещений, контролер, гардеробщик, курьер, оператор пульта управления,механизатор) на социальные рабочие места принято 29 человек, на молодежную практику трудоустроено 7 человек, приняли участие в общественных работах – 106 человек и прочее.

Направлены на профессиональное обучение – 38 человек, прошли обучение основам предпринимательства – 14 человек.

В рамках исполнения ИПР инвалида за счёт государственных бюджетных средств лица с инвалидностью обеспечиваются рекомендованными техническими компенсаторными средствами, это протезно-ортопедические средства, сурдо-тифло средства, специальные средства передвижения, обязательными гигиеническими средствами, направляются на санаторно-курортное лечение, оказываются услуги специалиста жестового языка и индивидуального помощника и прочие мероприятия.

В целом реализация Плана мероприятий за все прошедшие годы значительно обеспечило и в первую очередь с законодательной стороны особые права для данной категории лиц и улучшает качество их жизни. Но в первую очередь необходимо всему обществу оказывать ежедневную поддержку в виде не нарушения имеющихся прав.

За 8 месяцев текущего года всего было освидетельствовано 5 589 человек, в том числе впервые 1 364 (24%), из них установлена группа инвалидности впервые для 99,7%. Высокий процент установления инвалидности для впервые обратившихся связан с постоянной и плотной работой с учреждениями здравоохранения области. Практически каждого впервые направленного человека сотрудники предварительно по документам рассматривают с ВКК учреждений здравоохранения для избежания необоснованного направления и причинения неудобств в первую очередь для самого человека.

Из впервые получивших инвалидность за 8 месяцев текущего года 1 360 человек установлена: 1 группа – 13% (2017 - 10%), 2 группа - 53% (61%), третья группа 34% (29%).

Среди взрослого населения на 1 позиции среди причин инвалидизации составляют онкозаболевания (28% от всех), на 2 позиции – болезни системы кровообращения (25%), далее психические расстройства (9%) и вследствие травм (8%.)

Количество детей до 16 лет (ребёнок-инвалид) впервые получившие инвалидность за 8 месяцев текущего года составляет 221 ребёнок (в 2017 году 231). Среди детей до 16 лет на первой позиции инвалидность по причинам психических расстройств (аутизм) (30%), далее врождённые аномалии (26%) и болезни нервной системы (ДЦП) (18%).

Дети 0-18 лет (в т.ч. 16-18 лет с группой инвалидности): впервые получили инвалидность за 8 месяцев текущего года 230 чел или 17% от всех впервые получивших инвалидность (2017 год – 243 или 18,2%).

Впервые признано инвалидами за 8 месяцев 2018 года – 1 360 чел, в том числе:

- трудоспособного возраста – 970 или 71,3%;

- в т.ч. работающие – 409 или 42%;

- пенсионеров – 160 или 11,7%;

- Реабилитация (8 мес.):

- полная реабилитация (сняли группу инв) – 283 или 8,6% (2017 год – 234 – 6,7%)

- частичная реабилитация (переведены на более лёгкую группу инв.) – 380 или 21% (2017 г.

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