Золотовалютные резервы Казахстана сократились на 7%

Резервы составляют 30 млрд долларов.

Валютная нагрузка на международные резервы планомерно снижается в пользу монетарного золота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

В сообщении отмечается, что международные резервы Казахстана на конец сентября 2018 сократились на 6,8%, и составили 30 млрд долларов.

В динамике прошедших лет наибольший объем резервов по сентябрьским итогам наблюдался в 2017 году, и составлял 32,2 млрд долларов.

В то же время темпы роста резервов второй раз за последние пять лет показывают отрицательную динамику. В 2013 наблюдался минус на 19,7%, до 24,2 млрд долларов.

В структуре международных резервов по-прежнему продолжается тенденция на увеличение доли монетарного золота, объем которого уже составил 12,8 млрд долларов, и соответственно, сокращение удельного веса активов в СКВ* - 17,3 млрд тг. Годом ранее их объемы в составе международных резервов составляли 12 и 20,2 млрд долларов.

Планомерное сокращение доли активов в СКВ в пользу золотых резервов будет снижать валютную нагрузку на международные резервы, и увеличивать привязку к монетарному золоту.

*свободно конвертируемая валюта

Чистые международные резервы составили 29,5 млрд долларов, что равно 98,4% от валовых резервов.

Повторяя динамику «неочищенных» резервов, их объем сократился на аналогичные 6,8% год-к-году. Среднее значение за последние пять лет чистых резервов по отношению к валовым составляет 97,8% (28,5 млрд долларов).

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