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"Астана" обыграла полуфиналиста Кубка Франции

Победный гол "Астаны" забил нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга.

Фото : Kazfootball10 декабря 2018, 00:01

Футболисты "Астаны" в рамках учебно-тренировочного сбора во Франции сыграли товарищеский матч с "Шамбли" из местной третьей лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол "Астаны" забил нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга - для него этот мяч стал первым после возвращения в клуб.

Отметим, что "Шамбли" сейчас занимает третье место в Лиге 3. Весной этого года клуб играл в полуфинале Кубка Франции, но проиграл "Лез Эрбье", который затем вылетел из третьей лиги и потерял профессиональный статус.

Напомним, что "Астана" следующий матч проведет 13 декабря во Франции, когда в рамках последнего, шестого тура группового раунда Лиги Европы встретится с "Ренном". От исхода этой игры зависит судьба второй путевки в 1/16 финала.

Досрочно победителем группы К стало киевское "Динамо", набравшее 11 очков. Далее с восемью баллами идет "Астана", а "Ренн" с шестью очками занимает третье место. Шансов на выход из группы лишился только чешский "Яблонец", который с двумя очками замыкает таблицу группы.


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