Посла США вызвали в МИД Китая

Ведомство выразило протест дипломату и потребовало от Соединенных Штатов немедленно отозвать ордер на арест Мэн Ваньчжоу.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал в воскресенье посла США в Китае и сделал ему строгое представление, а также выразил протест в связи с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Как говорится в сообщении МИД КНР, Китай требует от США немедленно отозвать ордер на арест своей гражданки, передает ТАСС.

"Такие действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием. Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая", - приводятся в сообщении слова замглавы внешнеполитического ведомства КНР.

"Китай будет вырабатывать дальнейшие ответные шаги в соответствии с действиями американской стороны", - указал Лэ Юйчэн.

Ранее в субботу заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом Канады в Китае потребовал немедленно освободить финансового директора китайской компании Huawei, а также гарантировать соблюдение законных прав и интересов топ-менеджера.

"В обратном случае это обязательно повлечет за собой тяжкие последствия, за которые в полной мере будет ответственна канадская сторона", - указал Лэ Юйчэн.

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