Крамп-Карренбауэр пересмотрит миграционную политику Меркель

В январе она намерена выработать конкретные шаги в этом направлении.

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы на посту главы партии Ангелы Меркель, об этом она заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает РИА Новости.

"В январе я намерена провести переговоры на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении мигрантов и беженцев, чтобы выработать конкретные дальнейшие улучшения (этой политики - ред.). Наша программа на выборах в Европарламент будет опираться, среди прочего, на эти результаты (переговоров - ред.)", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр в минувшую пятницу была избрана председателем ХДС вместо Меркель в ходе съезда партии в Гамбурге. Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.

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